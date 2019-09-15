Лига чемпионов

78.ru78.ru«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Ранее сообщалось, что игра «Лион» — «Зенит» состоится 17 сентября, начало — в 19:55. Матч будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
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