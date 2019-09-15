Лига чемпионов
78.ru«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Ранее сообщалось, что игра «Лион» — «Зенит» состоится 17 сентября, начало — в 19:55. Матч будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
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Майкл Оливер рассудит «Лион» и «Зенит» в матче первого тура Лиги чемпионов
РИА Новости15 сентября в 05:28
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 15 сентября в 21:19
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
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Телепрограмма вчера в 13:52
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Кино
Съемки нового фильма по Mortal Kombat стартовали
Сценарист фильма по вселенной Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок новой картины.
Матч ТВ вчера в 07:24
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Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
Lenta.ru 00:36
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
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Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
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Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Общество
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России
В строительной отрасли профессии инженера-строителя, инженера строительного контроля, архитектора, прораба, геодезиста, геолога и каменщик входят в перечень наиболее высокооплачиваемых.
ТАСС вчера в 20:02
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
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«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ вчера в 05:15
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru вчера в 04:56
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
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Эксперты назвали уменьшающие мужскую потенцию продукты
Эксперты назвали уменьшающие мужскую потенцию продукты, о которых должен знать каждый представитель сильного пола.
Дни24 01:22
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Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Политика
Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым
Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.
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Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для Playboy
Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy.
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Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
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Андрей Орловский резко высказался в адрес Колби Ковингтона
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе, Андрей Орловский, подтвердил версию Хорхе Масвидала, который ранее заявил о том, что причиной их конфликта с Колби Ковингтоном стало непорядочное отношение бывшего спарринг-партнера к их общему тренеру.
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