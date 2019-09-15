Лига чемпионов

78.ru78.ru«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Лион — Зенит
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

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