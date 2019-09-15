Лига чемпионов
78.ru«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.
Эхо Москвы в Перми 02:02
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Культура
Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.
РИА Новости 14 сентября в 07:02
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Авто
На чём сэкономили предприниматели этим летом
В холодном лете есть свои неожиданные преимущества.
Orsk.ru 01:05
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Футбол
Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло»
В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (12-я минута), Эдин Джеко (19), Генрих Мхитарян (22) и Джастин Клюйверт (33).
Советский спорт вчера в 13:58
Политика
Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco
Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что инцидент никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.
РБК 07:13
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Политика
Офис Зеленского видит в контактах с Путиным надежду на мир в Донбассе
Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на прекращение конфликта в Донбассе.
REGNUM 05:55
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Общество
В Екатеринбурге в 2020 году начнется строительство новой филармонии
Осенью следующего года в Екатеринбурге планируется начать работы по строительству нового здания филармонии по проекту Захи Хадид.
Советы по дому. Лайфхаки 06:35
Происшествия
20 лет боли: сегодня Волгодонск вспоминает жертв теракта
В 5 часов 57 минут 16 сентября, ровно 20 лет назад произошёл взрыв бомбы — рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой.
Волгодонская правда 04:56
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Единоборства
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат 02:13
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com 13 сентября в 11:40
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 06:47