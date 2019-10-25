Лига чемпионов
Sport.ru«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио
Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио. Питерцы арендовали венесуэльского игрока с правом первоочередного выкупа за 7 миллионов евро. Для этого Осорио было необходимо отыграть за "Зенит" пять матчей.
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода
Bookmaker-ratings.ru13:47
Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн
Чемпионат25 октября в 10:23
O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие
Бомбардир.ру25 октября в 10:39
Александр Медведев: «Зенит» выкупит Осорио, но 7 миллионов евро – больная фантазия
Спорт день за днем16:48
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