Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио. Питерцы арендовали венесуэльского игрока с правом первоочередного выкупа за 7 миллионов евро. Для этого Осорио было необходимо отыграть за "Зенит" пять матчей.

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