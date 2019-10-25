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Sport.ruSport.ru«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио

Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио. Питерцы арендовали венесуэльского игрока с правом первоочередного выкупа за 7 миллионов евро. Для этого Осорио было необходимо отыграть за "Зенит" пять матчей.
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