«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, — говорится в сообщении клуба. Риксен выступал за шотландский «Рейнджерс» в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки» По словам Грызлова, Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса.

Футбол Шахтер — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм) Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Происшествия В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.

Космос Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".

Гаджеты Самым дорогим в мире стал российский iPhone 11 Оказалось, что в России он продается по самой высокой цене. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб появится на российских прилавках по цене 132 тысячи рублей или 2053 доллара.

Финансы ФРС США снова снизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Армия и оружие Ядерную войну России и США показали в ролике Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.

Футбол «Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом» В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Тоттенхэм».

Космос Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах» "Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"

Экономика Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Общество «Диссернет» опубликовал «рейтинг» худших ректоров России «Диссернет» выпустил доклад о худших ректорах России, в чьих диссертациях есть некорректные заимствования и плагиат.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.