Футбол

News.ruNews.ru«Зенит» выразил соболезнования родным Риксена

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, — говорится в сообщении клуба. Риксен выступал за шотландский «Рейнджерс» в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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