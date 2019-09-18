Футбол
News.ru«Зенит» выразил соболезнования родным Риксена
«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, — говорится в сообщении клуба. Риксен выступал за шотландский «Рейнджерс» в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Взгляд.ру вчера в 11:20
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября
Московский городской суд в понедельник, 23 сентября, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.
Интерфакс 11:47
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-9900KS обнажил прирост в базовой частоте и TDP
При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.
3DNews 14:20
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Происшествия
СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области
В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
RT на русском 13:41
Кино
Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году
Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.
REGNUM 05:05
Общество
Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра
В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус вчера в 10:53
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье
Названы продукты, которые очень любит печень
Печень не любит свежее молоко, а вот кисломолочные продукты действуют на нее благотворно.
Вечерний курьер вчера в 04:01
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Политика
Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы
Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин начал сотрудничать со следствием
Московский Комсомолец 10:11
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Политика
На выборах в Израиле левоцентристы обходят партию Нетаньяху
Левоцентристская партия "Кахоль-Лаван" и правый "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху после подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в кнессете, сообщает Channel 12.
Газета.Ru 04:07
Политика
Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»
Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
ТАСС 07:35
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:23
Кино
В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv 09:33
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26