Петербургский "Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста команды Фернандо Риксена, который ушел из жизни в 43-летнем возрасте. Об этом сообщает официальный твиттер сине-бело-голубых. Фернандо Риксен с 2006-го по 2009 год выступал за "Зенит".

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Политика На Украине одобрили план отделения оператора ГТС от «Нафтогаза» Правительство Украины одобрило план создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), который будет образован путем отделения от компании «Нафтогаз Украины».

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Футбол Супруга Мамаева поделилась фото с мужем Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.

Технологии Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Единоборства Крымчанин Бакши вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу Российский боксер Глеб Бакши победил противника из Кубы Арлена Лопеса и вышел в полуфинал чемпионата мира в Екатеринбурге.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Энергетика Власти оценили всю нефть России в $1 трлн Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

Футбол Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Гаджеты Xiaomi представила новые доступные телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4X В Индии Xiaomi представила Mi TV 4A с матрицей на 40-дюймов и Mi TV 4X с экранами диагональю — 43, 50 и 65 дюймов.

Здоровье В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта "Демография" в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.

Гаджеты Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.