«Зенит» вышел вперед в матче 1/16 финала Кубка России против «Енисея». На 64-й минуте гол забил Роберт Мак.

«Зенит» вышел вперед в матче с «Енисеем»

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