Футбол

МР7.руМР7.ру«Зенит» выступил с заявлением по поводу возвращения Кокорина

Петербургский «Зенит» выступил с заявлением по случаю подписания нового контракта с нападающим Александром Кокориным, вышедшим сегодня из колонии по УДО. В обращении к болельщикам говорится, что клуб хочет предоставить Кокорину второй шанс.
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