Футбол
МР7.ру«Зенит» выступил с заявлением по поводу возвращения Кокорина
Петербургский «Зенит» выступил с заявлением по случаю подписания нового контракта с нападающим Александром Кокориным, вышедшим сегодня из колонии по УДО. В обращении к болельщикам говорится, что клуб хочет предоставить Кокорину второй шанс.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Происшествия
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RT на русском вчера в 17:47
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Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
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RT на русском 10:45
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США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
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Гаджеты
Появились первые тесты видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700XT
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Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
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