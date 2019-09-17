Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» выступил с заявлением после выхода Кокорина на свободу

Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение после того, как нападающий Александр Кокорин сегодня покинул колонию и вышел на свободу. Позже стало известно, что ещё накануне Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
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