Футбол
Чемпионат«Зенит» выступил с заявлением после выхода Кокорина на свободу
Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение после того, как нападающий Александр Кокорин сегодня покинул колонию и вышел на свободу. Позже стало известно, что ещё накануне Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия вчера в 08:18
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу
Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Местное время (г. Пермь) 02:25
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
ИА Новороссия 15:14
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Театры
Пласидо Доминго споет в «Травиате» на сцене Большого театра
Звезда испанской оперы Пласидо Доминго в апреле 2020 года выступит на сцене Большого театра.
Культуромания 11:00
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Путин выступит на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод»
Сегодня, 17 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:27
Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
Tvoe-avto.com 07:12
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости 16:58
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Футбол
«Аякс» на своем поле разгромил «Лилль»
«Аякс» одержал крупную победу над «Лиллем» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 16:50
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» вышла замуж за вологжанина
Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Березка» Анастасия Стежко вышла замуж и, в отличие от многих звезд, сменила свою фамилию.
Вологда Регион 03:17
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50