РПЛ

Sport24.ruSport24.ruЗенит — Рубин 5:0

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась уверенной победой питерцев со счетом 5:0. Первый гол в матче «Зенит» забил только на 58-й минуте — ударом головой отличился Бранислав Иванович. Затем дубль оформил бывший игрок «Рубина» Алексей Сутормин.
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