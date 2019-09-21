РПЛ
Sport24.ruЗенит — Рубин 5:0
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|46′
|56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
|58′
Алексей Сутормин
|65′
|71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
|75′
|76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
|76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
|78′
Роберт Мак
|82′
Олег Шатов
|87′
|90′
Павел Могилевец
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
20
Мак
32
Краневиттер
91
Сутормин
2 ×
22
Дзюба
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
7
Подберезкин
18
Могилевец
10
Коновалов
21
Кварацхелия
12
Зуев
26
Микелтадзе
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась уверенной победой питерцев со счетом 5:0. Первый гол в матче «Зенит» забил только на 58-й минуте — ударом головой отличился Бранислав Иванович. Затем дубль оформил бывший игрок «Рубина» Алексей Сутормин.
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Алексей Сутормин рассказал о впечатлениях после игры со своей бывшей командой
Петербургский дневник15:49
Алексей Сутормин рассказал, как ему удалось забить два мяча в матче с «Рубином»
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