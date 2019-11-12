Футбол
Нева Спорт«Зенит» заинтересован в футболисте «Палмейраса»
Полузащитник бразильского «Палмейраса» Густаво Скарпа может стать футболистом петербургского «Зенита».
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Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ 02:42
Политика
Украина выполнила свою главную миссию по проекту «Северный поток — 2»
Украина продолжит борьбу против проекта «Северного потока — 2» даже после его запуска, заявил вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».
REGNUM вчера в 04:23
Гаджеты
В процессорах Intel нашли две уязвимости
По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Культура
HBO собирается снять новый эпизод сериала «Друзья»
Если все пройдет успешно, мы впервые со времен окончания сериала увидим общий сбор Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера.
Super.ru 03:36
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Политика
Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма
Концепция национальной модели переходного правосудия, которое должно действовать в рамках возвращения территорий Донбасса и Крыма уже разработана, сообщила в среду на брифинге первый заместитель "постпреда президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Дарья Свиридова.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
REGNUM 05:03
Общество
Компания Tesla построит в Берлине новый завод
SpeedMe вчера в 22:17
Политика
СМИ Китая предупредили НАТО о последствиях противостояния с Пекином
Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
Известия 01:26
Политика
Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии.
Lenta.ru 06:54
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой
Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
ТАСС 06:25
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Музыка
Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk
РИА Новости 06:41
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 06:59
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Кино
Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины
Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Народные новости вчера в 07:10
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
Информационное агентство Bloomberg сообщило о проведении разведывательными организациями США новой оценки возможностей России и Китая в области ведения войны в космосе.
Военное дело вчера в 03:52