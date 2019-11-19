Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции

Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen. По информации издания, руководство сине-бело-голубых привлекли внимание успехи специалиста с национальной командой. Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
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с чего всё началось
Во вторник шведское издание Fotbollskanalen сообщило
, что «Зенит» рассматривает Андерссона в качестве возможной замены главному тренеру команды Сергею Семаку.
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