Футбол
Газета.Ru«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen. По информации издания, руководство сине-бело-голубых привлекли внимание успехи специалиста с национальной командой. Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
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Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Предложение о минимальной зарплате бюджетников оценили в Госдуме
Недавно выдвинутый законопроект о минимальной планке заработной платы для бюджетников вряд ли будет реализован, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Политика
Россия передала задержанные корабли ВМС Украины
Напомним, что три корабля ВМС Украины - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение границы РФ.
Политика
Чешский премьер заявил о «незаконной аннексии» Крыма Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что официальная Прага поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, а также осуждает действия России в Крыму и Донбассе.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей
Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Космос
Мы все умрём. Колонизация Солнечной системы
Мы все умрем. Колонизация Солнечной системы Людей там нет в помине – и, по экспертному мнению, не предвидится.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Политика
Медведев рассказал о разногласиях с Белоруссией по ряду вопросов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что между сторонами сохраняется ряд разногласий.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Футбол
Шунин займет место в воротах сборной России в матче с командой Сан-Марино
Голкипер Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Шоу-бизнес
Разин заступился за Шепелева в конфликте с Кудрявцевой
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заступился за телеведущего Дмитрия Шепелева в конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Политика
МИД РФ осудил санкции США против Ирана из-за объекта в Фордо
В МИД РФ считают, что решение Соединенных Штатов ввести односторонние санкции против Ирана из-за объекта в Фордо - это вопиющее нарушение международных обязательств.
Энергетика
«Газпром» не планирует добывать сланцевый газ
«Газпром» считает нецелесообразной для компании добычу сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам заседания совета директоров газового холдинга.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.