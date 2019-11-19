Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Зенит» заинтересован в наставнике сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон является целью питерского «Зенита», сообщает Fotbollskanalen. Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
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с чего всё началось
Во вторник шведское издание Fotbollskanalen сообщило
, что «Зенит» рассматривает Андерссона в качестве возможной замены главному тренеру команды Сергею Семаку.
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