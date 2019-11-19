Футбол
LiveSport.ru«Зенит» заинтересован в наставнике сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон является целью питерского «Зенита», сообщает Fotbollskanalen. Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
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Во вторник шведское издание Fotbollskanalen сообщило, что «Зенит» рассматривает Андерссона в качестве возможной замены главному тренеру команды Сергею Семаку.РБКвчера в 13:11
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Гендиректор «Зенита»: интерес к Андерссону? Не смешите, а то губы потрескаются
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