Футбол

Нева СпортНева Спорт«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Ромы» Жезуса

Защитник «Ромы» Жуан Жезус попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Как сообщает Calciomercato.it «Зенит» недавно запрашивал информацию о 28-летнем игроке.
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«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

Чемпионат13:44

«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы» Жезусом

Sport24.ru13:24

Источник: «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Жезусом

Спорт-Экспресс13:30

«Зенит» нацелился на защитника «Ромы»

Sport.ru14:13

СМИ: Защитник «Ромы» может стать игроком «Зенита»

Матч ТВ13:50

СМИ: Защитник «Ромы» может стать игроком «Зенита»

Sportbox.RU13:50

«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»

Газета.Ru14:01
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru вчера в 03:54
Футбол

Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё

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Политика

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Политика

Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Армия и оружие

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
РИА Новости 13:51
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Политика

В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского

После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Накануне.Ru 11:00
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Футбол

Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА

Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Республика Татарстан 05:08
Футбол

Украинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку

Газета.Ru 08:17
Происшествия

Задержан зампредседателя жилищного комитета Санкт-Петербурга

Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
Известия 26 октября в 06:19
Происшествия

Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Известия 11:12
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Lenta.ru 13:48
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
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Минздрав нашел способ увеличить продолжительность жизни

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что принятие законопроекта, согласно которому покупать крепкое спиртное можно будет с 21 года, позволит увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.
Ридус 13:28
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro

Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
РИА Новости 14:13
Общество

ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов

Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

РИА Новости 12:14
Общество

Продажа Sukhoi SuperJet 100 в Африку сорвалась

Lenta.ru 13:31
Происшествия

Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей

Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года.
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Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
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Общество

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Футбол

Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Путешествия

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ

Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
News.ru 10:09
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол

В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM 07:51
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «дочки» «Газпрома» в Амстердаме

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила об аресте 100% акций дочерней компании «Газпрома», которая отвечает за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток».
Мой Брянск 25 октября в 10:17
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