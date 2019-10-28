Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жуана Жезуса, сообщает Calciomercato.it. По информации источника, петербургский клуб и португальский «Порту» в последние месяцы запрашивали информацию о 28-летнем футболисте.
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«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

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«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы» Жезусом

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Газета.Ruвчера в 14:01
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
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Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
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Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

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Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
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Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
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Тело лидера террористов аль-Багдади утопили в море

Утопить останки аль-Багдади в море было решено для того, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества, пояснили американские власти.
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Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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В Басманном суде Москвы 29 октября будет решаться вопрос о заочном аресте участника незаконной акции 27 июля в столице Айдара Губайдулина, который бросил бутылку в полицейского.
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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
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Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино

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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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