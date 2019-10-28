Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жуана Жезуса, сообщает Calciomercato.it. По информации источника, петербургский клуб и португальский «Порту» в последние месяцы запрашивали информацию о 28-летнем футболисте.
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«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

Чемпионат13:44

«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы» Жезусом

Sport24.ru13:24

Источник: «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Жезусом

Спорт-Экспресс13:30

СМИ: Защитник «Ромы» может стать игроком «Зенита»

Sportbox.RU13:50

«Зенит» нацелился на защитника «Ромы»

Sport.ru14:13

СМИ: Защитник «Ромы» может стать игроком «Зенита»

Матч ТВ13:50

«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»

Газета.Ru14:01
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
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В Пензе задержана группа из девяти наркозакладчиков

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«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
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Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
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ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Экономика

У 59 липчан в будущем году повысится зарплата

У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
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Жителей Магадана разбудило землетрясение

Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
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Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов

Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
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Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»

РИА Новости 17:39
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
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«Авангард» поместил Щербака в список отказов

Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
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Первым заместителем главы амурского минздрава стала Виктория Крупко

В областном минздраве продолжаются кадровые изменения. Первым заместителем главы ведомства назначена Виктория Крупко.
ИА Порт Амур 05:43
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Футбол

Украинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку

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Происшествия

Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья солдат очнулся

Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, пришел в чувство в столичной больнице.
Вечерняя Москва 05:37
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
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В Кремле перенесли сроки отставок губернаторов

Осенняя серия отставок губернаторов, которая уже стала традиционной, перенесена на весну 2020 года.
Дума ТВ 07:23
Политика

В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
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Политика

Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым

Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Lenta.ru 10:38
Общество

Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Кино

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
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Экономика

Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10

Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
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Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
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Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы

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