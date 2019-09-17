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Петербургский «Зенит» вничью сыграл против французского «Лиона» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Первый матч розыгрыша забил зенитовец Сердар Азмун. Первый матч Лиги чемпионов, который прошел во Франции, завершился со счетом 1:1. Автором первого гола стал зенитовец Сердар Азмун.

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Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

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