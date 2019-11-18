Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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«Зенит» заплатил «Локомотиву» за 17-летнего Щетинина 20 млн рублей

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«Зенит» купил лучшего молодого футболиста Москвы 2018 года за 20 млн рублей

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СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей

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«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

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Вложение «Зенита» в будущее

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Sport24: «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина за 20 миллионов

Бомбардир.рувчера в 11:56

«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы

Нева Спортвчера в 11:27
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
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Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

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Определен первый соперник сборной России на Евро-2020

Первый матч в рамках Евро-2020 в группе В российская сборная проведет против Дании.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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