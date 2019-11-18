Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.

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Происшествия Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

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