Футбол
Soccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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Происшествия
Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова
Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.
Армия и оружие
НАТО признает космос сферой военной деятельности
Страны - члены НАТО на заседании на уровне глав МИД 20 ноября признают космос как одну из сфер военной деятельности альянса, но не станут размещать там оружие.
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Политика
Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России
Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
Происшествия
Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
Опубликованы кадры с места провала автомобиля под землю в Пензе, в результате чего погибли два человека.
Происшествия
В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СПбГУ
Жители кубанской станицы Старовеличковской простились с убитой в Петербурге 24-летней Анастасией Ещенко.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Гаджеты
Вышла MIUI 11 для старых смартфонов Xiaomi
Xiaomi продолжает распространять свою фирменную оболочку MIUI 11 для своих устройств.
Шоу-бизнес
Боярский заявил об уходе со сцены
Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Общество
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Футбол
Месси согласился подраться с Кавани во время матча Аргентины и Уругвая
Экономика
Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто
Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Футбол
Определен первый соперник сборной России на Евро-2020
Первый матч в рамках Евро-2020 в группе В российская сборная проведет против Дании.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Общество