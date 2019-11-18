Футбол
Soccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Происшествия
Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве
На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Происшествия
При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
Общество
В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Хоккей
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском
Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку
Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Происшествия
Столичные правоохранители расследуют дело о гибели младенца в ванной
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в ванной на северо-западе столицы.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
Политика
Россия передала Украине задержанные после провокации военные корабли
Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля Украины нарушили границу России в Черном море и не реагировали на законные требования российских властей.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Общество
Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало миллион евро в качестве пожертвований на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.