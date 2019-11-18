Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.

Все про Спорт ру

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Происшествия Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.

Происшествия При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.

Общество В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Происшествия Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.

Политика В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Общество Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

Авто «GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.

Политика Россия передала Украине задержанные после провокации военные корабли Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля Украины нарушили границу России в Черном море и не реагировали на законные требования российских властей.

Общество Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.