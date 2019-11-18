Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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«Зенит» заплатил «Локомотиву» за 17-летнего Щетинина 20 млн рублей

Sport24.ru10:49

«Зенит» купил лучшего молодого футболиста Москвы 2018 года за 20 млн рублей

Чемпионат11:14

СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей

Советский спорт12:51

«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Soccer.ru11:35

Вложение «Зенита» в будущее

Все про Спорт ру12:36

«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы

Нева Спорт11:27

Sport24: «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина за 20 миллионов

Бомбардир.ру11:56
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
РБК 14:09
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Lenta.ru 08:04
Происшествия

При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
RT на русском 12:07
Общество

В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 10:31
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
Хоккей

Хоккеист «Салавата Юлаева» Маннинен не доиграл матч КХЛ с «Авангардом»

РИА Новости 12:37
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Хоккей

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
RT на русском вчера в 22:42
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

Газета.Ru 12:45
Общество

Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
BFM.ru 10:55
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
РИА Новости 13:40
Происшествия

Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Вести.Ru 09:15
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Происшествия

Столичные правоохранители расследуют дело о гибели младенца в ванной

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в ванной на северо-западе столицы.
Вечерняя Москва 14:15
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском 12:04
Политика

Россия передала Украине задержанные после провокации военные корабли

Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля Украины нарушили границу России в Черном море и не реагировали на законные требования российских властей.
РЕН ТВ 05:30
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 13:17
Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Общество

Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало миллион евро в качестве пожертвований на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.
News.ru 06:07
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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