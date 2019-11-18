Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Зенит» заплатил «Локомотиву» за 17-летнего Щетинина 20 млн рублей

Sport24.ruвчера в 10:49

«Зенит» купил лучшего молодого футболиста Москвы 2018 года за 20 млн рублей

Чемпионатвчера в 11:14

СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей

Советский спортвчера в 12:51

«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Soccer.ruвчера в 11:35

Вложение «Зенита» в будущее

Все про Спорт рувчера в 12:36

«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы

Нева Спортвчера в 11:27

Sport24: «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина за 20 миллионов

Бомбардир.рувчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
ТАСС 03:39
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
РБК 02:49
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК 03:54
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие

СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
РБК 04:01
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.
RT на русском 04:08
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Фигурное катание

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Sports.ru 02:54
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
РИА Новости 01:53
Финансы

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Сусанин 03:32
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Происшествия

В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника

Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
РИА Новости 03:14
Армия и оружие

Россия проводит учения в Черном море

Аргументы недели 02:15
Политика

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую.
Piter.tv 04:08
Общество

Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку

«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.
ТК Звезда 03:16
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное