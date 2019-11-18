Футбол
Soccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
Армия и оружие
СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Политика
На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Общество
В России оценили масштабы домашнего насилия
Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Фигурное катание
Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Финансы
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Происшествия
В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника
Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
Армия и оружие
Россия проводит учения в Черном море
Политика
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую.
Общество
Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку
«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.