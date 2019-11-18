Футбол
Soccer.ru«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.
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Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Видео показали на планерке Владимирову, после чего он тут же уволил своего представителя.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Экономика
Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Экономика
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Политика
Россия передала задержанные корабли ВМС Украины
Напомним, что три корабля ВМС Украины - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение границы РФ.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Здоровье
В Красноярске сын впервые стал донором печени для умирающей матери
Музыка
Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи.
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
Наука
Редкие мутации в ДНК признали причиной внезапной остановки сердца
Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета выявили 14 вариантов изменений ДНК, которые влияют на риск смерти от внезапной остановки сердца, пишет издание Medical Xpress.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Экономика
Для бюджетников предложили определить зарплатный минимум
Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, речь идет о прожиточном минимуме, который установлен в регионе, где трудится работник бюджетной сферы.
Футбол
Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020
Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил ему, что и за победу над сборной Бельгии титул получить нельзя.
Экономика
Кудрин назвал выгодное место для вложения средств ФНБ
Кудрин уверен, что без этих свойств вложение средств ФНБ в инвестпроекты нецелесообразно.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.