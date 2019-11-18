Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина. Петербургский клуб отдал за молодого футболиста 20 миллионов рублей. Напомним, что Щетинин заключил с "Зенитом" трехлетний контракт в начале сентября текущего года.

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Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

Общество В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Финансы Направление движения рубля зависит от Минфина РФ Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.

Политика Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией мирным путем Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено продолжить плотные переговоры о решении территориального вопроса, а также последующего заключения мирного договора с российской стороной.

Общество Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.

Происшествия Пропустившего стрелка охранника колледжа в Благовещенске арестовали Благовещенский городской суд принял решение об аресте охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который находился на посту в колледже города, когда в учебное заведение зашел устроивший расстрел студент.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Экономика Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года ЦБ перестал задавать интервал допустимых значений бивалютной корзины и перешел к режиму свободного плавания рубля в конце 2014 года: с тех пор курс формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке.