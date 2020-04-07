Коронавирус
Metaratings«Зенит» запретил футболистам покидать Санкт-Петербург
По информации Metaratings.ru, «Зенит» настоял на подписании коллективного соглашения с командой о карантине. Всем футболистам запрещено покидать Санкт-Петербург, они должны поддерживать форму в домашних условиях.
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По информации Metaratings.ru, «Зенит» настоял на подписании коллективного соглашения с командой о карантине. Всем футболистам запрещено покидать Санкт-Петербург, они должны поддерживать форму в домашних условиях. Московские же команды оказались более лояльными к своим игрокам.Metaratingsвчера в 17:23
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«Зенит» запретил своим игрокам покидать Санкт-Петербург из-за угрозы коронавируса
Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:46
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