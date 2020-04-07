По информации Metaratings.ru, «Зенит» настоял на подписании коллективного соглашения с командой о карантине. Всем футболистам запрещено покидать Санкт-Петербург, они должны поддерживать форму в домашних условиях. Московские же команды оказались более лояльными к своим игрокам.

с чего всё началось

По информации Metaratings.ru, «Зенит» настоял на подписании коллективного соглашения с командой о карантине. Всем футболистам запрещено покидать Санкт-Петербург, они должны поддерживать форму в домашних условиях.

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