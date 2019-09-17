Футбол

РБКРБК«Зенит» заявил о готовности дать Кокорину шанс вернуться в футбол

«Зенит» опубликовал заявление по поводу освобождения из колонии нападающего команды Александра Кокорина. Во вторник стало известно, что за день до выхода игрока на свободу клуб подписал с ним новый контракт, а РФС принял заявление о его дозаявке для участия в чемпионате России.
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Первый тренер Кокорина: Саша сможет заиграть на прежнем уровне

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