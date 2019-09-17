Футбол
РБК«Зенит» заявил о готовности дать Кокорину шанс вернуться в футбол
«Зенит» опубликовал заявление по поводу освобождения из колонии нападающего команды Александра Кокорина. Во вторник стало известно, что за день до выхода игрока на свободу клуб подписал с ним новый контракт, а РФС принял заявление о его дозаявке для участия в чемпионате России.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:19, Вашингтон
Футбол
Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы
Volgogradru 05:50
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Здоровье
Более 200 тысяч жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
По данным на 16.09.2019 всего привито против гриппа 202 124 человека (в том числе 51 991 ребенок и 150 133 взрослых), охват населения области вакцинацией против гриппа составил 8,3%. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, а так в мобильных пунктах вакцинации.
Глас Народа вчера в 09:30
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ.
Российская газета 19:57
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Наука
ОАО «РЖД» ждет молодые кадры и инновации
17 сентября на пресс-конференции в Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Алексеевич Кобзев рассказал о возможностях и позитивных моментах сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Образовательным фондом «Талант и успех».
Научная Россия 09:29
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Генпрокуратура заступилась за арестованных нижегородских медиков
Генеральная прокуратура внесла апелляционное представление, где просит изменить меру пресечения для нижегородских медиков.
Православие и Мир 07:30
Армия и оружие
Польша решила создать армию партизан для защиты от России
Польша собирается задействовать армию партизан в случае войны с Россией.
Взгляд.ру 13:55
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
Известия вчера в 16:03
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат 12:27
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Здоровье
Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек
Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.
Дни24 вчера в 11:55
Авто
Продажи автомобилей Renault через Интернет провалились
Продажи автомобилей Renault Arkana в лимитированной версии Edition One через Интернет провалились: из 300 выставленных машин было продано только два экземпляра.
UfacityNews.ru 15:01
Общество
Житель Москвы выиграл в лотерею 286 млн рублей
Говорит Москва 00:56
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Футбол
Лэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл дебютный матч ЛЧ
Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.
Sports.ru 17:27
Космос
Пришелец-минер на Луне: китайский луноход сделал необычный снимок
Российский Диалог вчера в 11:39