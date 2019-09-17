Футбол
РБК«Зенит» заявил о готовности дать Кокорину шанс вернуться в футбол
«Зенит» опубликовал заявление по поводу освобождения из колонии нападающего команды Александра Кокорина. Во вторник стало известно, что за день до выхода игрока на свободу клуб подписал с ним новый контракт, а РФС принял заявление о его дозаявке для участия в чемпионате России.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 18:50, Вашингтон
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
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Ученые назвали причину выживания комодских драконов
По данным ученых, выживание варанов на острове было сложным: они питались черепашьими яйцами, а иногда поедали друг друга.
RuNews24.ru 15 сентября в 13:26
Футбол
Как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
RT на русском 16:54
Происшествия
В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии
В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
Восток-Медиа вчера в 13:34
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
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Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
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Адвокат сообщил о запрете на въезд в РФ всем освобожденным в рамках обмена украинцам
Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что Россия запретила въезд всем 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам на территорию России.
Газета.Ru 17:25
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru 01:55
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Футбол
Кокорин и Мамаев освободились по УДО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 03:24
Политика
Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона.
РИА Новости 15:27
Экономика
Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 08:22
Авто
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Goroday.ru 09:30
Политика
Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»
Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».
RT на русском 15:58
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Apple выделит компании Corning еще 250 миллионов долларов
Фонд развития передового производства в США был создан в 2017 году, когда компания выделила в него 1 млрд долларов.
iXBT.com 12:17
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50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
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Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
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Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
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«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
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АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели «Лада Гранта»
"Заряженные" версии "Лады Гранты" не вернутся на рынок, сообщает издание "Авторевю".
Wroom.ru 16:22
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В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
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Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс 09:05