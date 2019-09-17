Футбол

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-Запад«Зенит» прокомментировал освобождение Кокорина из колонии

В понедельник, 17 сентября, петербургский «Зенит» прокомментировал освобождение футболиста Александра Кокорина из колонии. Сине-бело-голубые отметили, что готовы дать спортсмену возможность вернуться в профессиональный спорт.
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