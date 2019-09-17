Футбол
Форпост Северо-Запад«Зенит» прокомментировал освобождение Кокорина из колонии
В понедельник, 17 сентября, петербургский «Зенит» прокомментировал освобождение футболиста Александра Кокорина из колонии. Сине-бело-голубые отметили, что готовы дать спортсмену возможность вернуться в профессиональный спорт.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
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Газета.Ru 13:53
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Пенс заявил, что США защитят себя и союзников в Персидском заливе
«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу», — подчеркнул Пенс.
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика
Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками
Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
Взгляд.ру 09:18
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Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
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Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве.
Газета.Ru 12:50
Космос
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 01:05
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
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Вести.Ru 08:36
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Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
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Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Гаджеты
Стоимость Redmi Note 8 Pro в Европе
Инсайдер Судханшу Амбхоре из Индии рассекретил информацию о стоимости Xiaomi Redmi Note 8 Pro в Европе.
MobiDevices 13:02
Общество
39 священников выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Священники приводят в пример уголовное дело в отношении осужденного Константина Котова, который «не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию».
Snob.ru 13:49
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Авто
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По идеологии новинка похожа на Renault Sandero Stepway.
CarsWeek.ru 09:17
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Футбол
Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:45
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу.
Газета.Ru 02:25
Политика
Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию
Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
РИА Новости 12:15
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Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу
Российская газета 08:42
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Энергетика
Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Известия 15 сентября в 20:39
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
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