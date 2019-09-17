Футбол
Чемпионат«Зенит» выступил с заявлением после выхода Кокорина на свободу
Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение после того, как нападающий Александр Кокорин сегодня покинул колонию и вышел на свободу. Позже стало известно, что ещё накануне Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
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BFM.ru 12:45
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Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
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Новый смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
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На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
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NewInform вчера в 22:38
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Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
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РИА Новости вчера в 08:10
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