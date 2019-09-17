«Зенит» опубликовал заявление по поводу освобождения из колонии нападающего команды Александра Кокорина. Во вторник стало известно, что за день до выхода игрока на свободу клуб подписал с ним новый контракт, а РФС принял заявление о его дозаявке для участия в чемпионате России.

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