Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» заявился на Лигу чемпионов

На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг». В первом туре команде Сергея Семака предстоит гостевой матч против «Лиона».
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