Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг». В первом туре команде Сергея Семака предстоит гостевой матч против «Лиона».
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В заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов вошли Караваев и Малком
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
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