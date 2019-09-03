На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг». В первом туре команде Сергея Семака предстоит гостевой матч против «Лиона».

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