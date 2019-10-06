Лига чемпионов
Piter.tv«Зенитовец» Игорь Смольников пропустит до трех недель из-за травмы
Всего восстановление займет порядка трех недель. Напомним, матч между "Уралом" и "Зенитом" завершился со счетом 1:3 в пользу петербургского клуба.
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Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Политика
Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:33
Происшествия
Красноярские школьники вставили фото пожилого учителя в порноролик
Красноярская полиция проводит проверку факта распространения сведений, порочащих педагога.
ИА Запад24 04 октября в 00:45
Политика
Оппозиционные партии побеждают на выборах в Косово
Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье принесли победу оппозиционным партиям, сообщают западные СМИ со ссылкой на местную избирательную комиссию.
Интерфакс 17:29
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
BFM.ru 04 октября в 09:50
Экономика
Матвиенко раскритиковала освоение денег на нацпроекты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.
9111.ru вчера в 07:36
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет.
Lenta.ru 04 октября в 05:23
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
Семак рассказал о травме Мамманы в матче против «Урала»
Петербургский дневник 12:21
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Политика
Расторгуев рассказал о попытке дать Путину 100 долларов
Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о том, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину 100 долларов.
Lenta.ru 15:07
Экономика
В России снова начнут делать кальвадос
Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.
РИА Новости 20:22
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Футбол
«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
Советский спорт 10:54
Общество
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
Наука
Оптогенетика помогла вживить песни в мозг зебровых амадин
N+1 04 октября в 04:43
Транспорт
Новые автобусы запустят на следующей неделе в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий 7 октября на планёрке в мэрии сообщил, что первые автобусы по городу запустят уже на следующей неделе.
Чита.Ру 20:07
Политика
Протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан
Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.
RT на русском 18:15
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru 04 октября в 23:15
Музыка
Лидер группы «Алиса» рассказал о новом альбоме
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отметил, что новый альбом «Посолонь» получил меньше негативных отзывов, чем обычно.
Подмосковье Сегодня 04 октября в 02:34
Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Футбол
«Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив в концовке
Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу хозяевам принес гол Роберта Берича в концовке матча.
Матч ТВ 17:00
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39