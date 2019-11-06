Футбол
Евразия DailyЗенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Футболист основного состава петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил Украину с выходом в финальную часть Евро-2020 и попрощался с национальной сборной, в состав которой его перестали вызывать сразу после перехода в феврале нынешнего года в российский клуб.
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Политика
Зеленский был в шоке от работы харьковского танкового завода
Зеленский отметил, что во времена СССР на этом предприятии ежегодно собирали 900 танков.
В городе R вчера в 12:12
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Общество
Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев
Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Происшествия
В Томской области избили врача за сообщение о смерти родственника
Сообщается, что родственник погибшего, который прибыл на место происшествия, стал требовать, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь.
Радио Комсомольская правда 05:16
Общество
Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.
REGNUM 02:45
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС вчера в 01:16
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Происшествия
В Прикамье мужчину заподозрили в убийстве сына и беременной жены
Российская газета 05:08
Финансы
Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов
24 октября индекс Мосбиржи впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум – на тот момент 2 877,05 пункта.
Ведомости 06:17
Общество
Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика
Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций
Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Daily Storm 05:59
Происшествия
За поимку Поволжского маньяка дают три миллиона рублей
Вечерний курьер 05:03
Общество
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
Экономика
Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки
Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако снижать ставку «автоматически» не планирует.
Коммерсантъ 04:51
Общество
МВД планирует проработать вопрос конфискации криптовалют
Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и другими ведомствами планирует до 31 декабря 2021 года разработать предложения по аресту и конфискации криптовалют и других виртуальных активов.
Zaim.com 02:13
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес
Носит косыночку: дочь Успенской показала фото после четвертой операции
Татьяна Плаксина пытается вернуться к нормальной жизни. Единственная дочь Любови Успенской опубликовала в блоге фотографию после операции.
Комсомольская правда вчера в 12:20
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
РЕН ТВ 06:20
Кино
Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта
7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Российская газета 04:36
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10