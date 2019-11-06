Футбол
Евразия DailyЗенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Футболист основного состава петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил Украину с выходом в финальную часть Евро-2020 и попрощался с национальной сборной, в состав которой его перестали вызывать сразу после перехода в феврале нынешнего года в российский клуб.
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