Футбол

Евразия DailyЕвразия DailyЗенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины

Футболист основного состава петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил Украину с выходом в финальную часть Евро-2020 и попрощался с национальной сборной, в состав которой его перестали вызывать сразу после перехода в феврале нынешнего года в российский клуб.
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