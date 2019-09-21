Спорт
Спорт день за днемЗеппельт и ВАДА снова подозревают Россию в подтасовке допинг-проб
Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил у себя в Твиттере, что ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных московской антидопинговой лаборатории. Ведущий канала ARD заявляет, что допинг-пробы, переданные в начале 2019 года ВАДА, могут быть фальшивыми.
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В РУСАДА частично опровергли информацию Зеппельта о новых обвинениях в адрес России
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