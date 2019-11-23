Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЗерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новостивчера в 12:18
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Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден

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Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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Власти митинг согласовали, разрешив до полутора тысячи участников. Законопроект о домашнем насилии в стране разрабатывают несколько лет.
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Возможно, что автомобилю вернут легендарное название LADA Niva. Кроме того, вполне вероятно, появление модели Renault Niva или Datsun Niva.
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Пушков рассказал об «усталости» Трампа от Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя нынешнее отношение американского президента Дональда Трампа к Украине, заявил об «усталости» главы Белого дома.
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Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

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Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что необходимо остановить процедуру импичмента.
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Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

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В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
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В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета

Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

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Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen презентовал новый минивэн под названием Volkswagen Viloran.
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В России дорожают трехлетние автомобили

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Над подвигом уральских пилотов посмеялись на Первом канале

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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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