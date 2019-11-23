Экономика
ИнтерфаксЗерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году
Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли
ТК Звездавчера в 13:41
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Футбол
Брестское «Динамо» прервало 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден
Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением
Общество
Митинг против закона о домашнем насилии пройдёт сегодня в Москве
Власти митинг согласовали, разрешив до полутора тысячи участников. Законопроект о домашнем насилии в стране разрабатывают несколько лет.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Возможно, что автомобилю вернут легендарное название LADA Niva. Кроме того, вполне вероятно, появление модели Renault Niva или Datsun Niva.
Политика
Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Политика
Пушков рассказал об «усталости» Трампа от Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя нынешнее отношение американского президента Дональда Трампа к Украине, заявил об «усталости» главы Белого дома.
Политика
Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Политика
Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что необходимо остановить процедуру импичмента.
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Общество
В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета
Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в основном составе на матч 14-го тура лиги 1 с «Бордо».
Футбол
Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Шоу-бизнес
Ветлицкая объяснила возвращение в Россию
Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.
Авто
Новый минивэн Volkswagen Viloran представили официально
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen презентовал новый минивэн под названием Volkswagen Viloran.
Авто
В России дорожают трехлетние автомобили
Культура
Над подвигом уральских пилотов посмеялись на Первом канале
Пилоты воздушного судна - командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, не выпустив шасси, посадили самолет на кукурузное поле.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Общество