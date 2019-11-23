Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЗерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

Известиявчера в 18:46

Россияне установили исторический рекорд – по сахарной свёкле

Фонтанка.Рувчера в 16:40

Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Интерфаксвчера в 12:12

Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

ТК Звездавчера в 13:41

В России на 6% вырос урожай зерна

Московский Комсомолецвчера в 12:50

Рекорд по сбору свёклы поставили в России

News.ruвчера в 14:41

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новостивчера в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:10, Вашингтон
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 21 ноября в 11:26
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
IrkutskMedia вчера в 23:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Оренбургской области.
RT на русском вчера в 23:58
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru вчера в 08:32
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Космос

В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе

Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Мосмонитор 22 ноября в 02:06
Музыка

Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело вчера в 19:18
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Политика

В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Lenta.ru вчера в 15:56
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Политика

Египетские парламентарии отвергли требование США не закупать СУ-35

Парламентарий отметил, что давление США никак не повлияет на решимость Египта развивать военно-техническое сотрудничество с Россией в соответствии с интересами Египта.
Красная весна вчера в 15:08
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru вчера в 11:14
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Армия и оружие

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

Life.ru вчера в 20:23
Авто

Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех

Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.
CarsWeek.ru вчера в 00:32
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию в НХЛ из 91 матча

ProstoProSport вчера в 22:10
Армия и оружие

Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

MOS.news вчера в 09:10
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 22 ноября в 12:45
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости вчера в 13:49
Политика

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное