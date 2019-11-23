Экономика
ИнтерфаксЗерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году
Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли
ТК Звездавчера в 13:41
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