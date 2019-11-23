Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Алексей Гордеев
Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году.
— Алексей Гордеев, российский политикРИА Новости 12:06

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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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