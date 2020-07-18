Экономика
КоммерсантъЗерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной
Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной. При принятии такого решения будет действовать индикатор допустимой минимальной цены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Футбол
Опубликованы фотографии формы «Реала» на следующий сезон
Metaratings 13:45
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Политика
Глава Пентагона призвал к укреплению НАТО для сдерживания России
Министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости укреплять НАТО для сдерживания России.
RT на русском 14:55
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Здоровье
Пандемия коронавируса грозит переходом в эпидемию ожирения
В мире ежегодный прирост количества людей с ожирением уже называют настоящей неинфекционной пандемией, и, возможно, она пострашнее коронавируса, считает заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.
Кубанские новости вчера в 02:36
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Происшествия
В Коломне врачи предложили мужчине с эпилепсией лечиться укропом
Врачи скорой помощи в Коломне не стали везти мужчину, у которого случился эпилептический припадок, в больницу, посоветовав ему лечиться полосканием рта петрушкой и укропом, пишет Telegram-канал Mash.
Ореанда-Новости 15:36
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com 09:20
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Наука
У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Автоспорт
Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-2»
Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии.
Российская газета 15:54
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Наука
Ученые Сингапура разработали чувствительную кожу для роботов
Искусственная кожа может быстро определять твердость, текстуру и форму предметов.
Evo-rus.com 12:20
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Космос
Китай подготовил ракету для запуска миссии на Марс
ИА Красная Весна 06:28
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Авто
Volkswagen может выпустить электрические версии классических моделей
SpeedMe вчера в 09:45
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52