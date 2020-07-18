Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной. При принятии такого решения будет действовать индикатор допустимой минимальной цены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Зерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной

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