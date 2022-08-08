Будьте в Плюсе

Зерновой союз: потери зерна в России в 2022 году могут достичь 15% от возможного сбора

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский дал прогноз по ситуации с зерном в России в этом году.
RT на русском
Урожай существенно выше прошлогоднего - 42,6 ц/га против 31,8 ц/га.
Интерфакс
"В Сибири же даже есть прибавка в темпах", - отметил он.
Интерфакс
Как заявил Злочевский, обобщенный прогноз регионов по сбору зерна в этом году составляет 129 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы.
Финмаркет

Подробнее о событии

Эксперт допустил потери зерна в РФ в этом году до 15% от возможного сбора
Интерфакс09:23
Злочевский: Россию ждет ухудшение качества пшеницы
MASH10:06
Зерновой союз ожидает снижения качества урожая пшеницы
БИЗНЕС Online09:44
Эксперт допустил в этом году существенные потери зерна из-за погоды во время жатвы
Московский Комсомолец10:09
Зерновой союз: потери зерна в России в 2022 году могут достичь 15% от возможного сбора
RT на русском09:22
Идут дожди – клейковина вымывается: Президент РЗС спрогнозировал снижение качества пшеницы в Московском регионе
Информационный центр Правительства Москвы07:26

Интересное

В Китае выявили новый генипавирус, вызывающий лихорадку

В Китае выявили 35 пациентов с лихорадкой, вызванной, предположительно, новым вирусом, который может передаваться от землероек к человеку.
РБК10:08

МИД Финляндии примет меры, если россияне будут получать шенгенские визы ради транзита

В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
РИА Новости08:38

Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

«Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации)», — отмечается в документе.
RT на русском09:59

Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдума

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России.
Lenta.ru07:43

СВР: Польша организовала скупку продукции украинского сельхоза по бросовым ценам

Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР.
РИА Новости04:52

Максим Фадеев высказал все, что думает о выходках Макаревича

Максим Фадеев в Telegram-канале рассказал, почему Андрей Макаревич негативно высказывается в адрес своей родины и соотечественников.
CT news08:12

Депутат Шеремет сравнил президента Украины Зеленского с Моськой из-за слов о референдумах

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о последствиях для России в случае проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях.
Lenta.ru10:20

Кушанашвили рассказал о будущем Ивана Урганта на ТВ в России

Журналист Отар Кушанашвили высказал предположение, что шоу Ивана Урганта на Первом канале, как и вся его работа в принципе, сейчас под большим вопросом.
Царьград. Ростов-на-Дону09:01

Уголовное дело о госизмене возбуждено против россиянина Титова

Детали дела не разглашаются, потому что оно засекречено. По статье о госизмене предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
Российская газета09:31

Bloomberg: острая нехватка новобранцев в армии США угрожает нацбезопасности страны

Острая нехватка новобранцев наблюдается в армии Соединенных Штатов, что является прямой угрозой нацбезопасности страны, пишет Bloomberg.
Lenta.ru09:05