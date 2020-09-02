Zetta отложила выпуск первого российского электрокара
Москва, 2 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Компания Zetta отложила выпуск российского электрокара City Modul 1. Об этом генеральный директор компании Денис Щуровский сообщил в интервью изданию "Ведомости".В источнике
С чего всё началось
Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите
Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
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