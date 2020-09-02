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REGNUM
REGNUM

Zetta отложила выпуск первого российского электрокара

Москва, 2 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Компания Zetta отложила выпуск российского электрокара City Modul 1. Об этом генеральный директор компании Денис Щуровский сообщил в интервью изданию "Ведомости".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
REGNUM

Zetta отложила выпуск первого российского электрокара

REGNUM02:35
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35
Телеканал 360°

СМИ: российскому электромобилю Zettа отказали в кредите на производство

Телеканал 360°01:23
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58
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Тихановская на видео ответила на вопрос, чей Крым

В недавнем интервью специально для программы Литовского национального радио и телевидения LRT, которое было опубликовано 1 сентября, во вторник, Тихановская уточнила, что "когда была кандидатом в президенты, озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский".
DixiNewsвчера в 09:48
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Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку

«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Известия00:20
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В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
РБК03:01
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Компания Skoda представила свой электрический кроссовер Enyaq iV

Новый Skoda Enyaq iV является ближайшим родственником электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Обе модели построены на модульной платформе MEB, которая предназначена предназначенной исключительно для электрокаров.
Тарантас Ньюс02:38
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