Тихановская на видео ответила на вопрос, чей Крым

В недавнем интервью специально для программы Литовского национального радио и телевидения LRT, которое было опубликовано 1 сентября, во вторник, Тихановская уточнила, что "когда была кандидатом в президенты, озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский".