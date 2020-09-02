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REGNUM
REGNUM

Zetta отложила выпуск первого российского электрокара

Москва, 2 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Компания Zetta отложила выпуск российского электрокара City Modul 1. Об этом генеральный директор компании Денис Щуровский сообщил в интервью изданию "Ведомости".В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
Телеканал 360°

СМИ: российскому электромобилю Zettа отказали в кредите на производство

Телеканал 360°01:23
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

В интервью ТАСС заместитель гендиректора — генерального конструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов сообщил, что окончание этапа испытаний новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами ожидается до конца 2021 года.
Военное дело00:12
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Медведев: Россия не изменит свои геополитические приоритеты

Россия не изменит свои геополитические приоритеты, а сложная реакция Японии на деятельность нашей страны на Курильских островах напрасна, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".
Российская газета04:06
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Тедеско и Семак поборются за звание лучшего тренера месяца в РПЛ

На награду претендуют главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, (14 очков в шести матчах), наставник «Зенита» Сергей Семак (13 очков в шести матчах), тренер «Сочи» Владимир Федотов (12 очков в шести матчах), главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков (11 очков в шести матчах) и наставник «Ахмата» Андрей Талалаев (10 очков в шести матчах).
Metaratings04:04

США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса в проекте COVAX

Вашингтон продолжит сотрудничать с другими государствами для обеспечения победы над коронавирусом, сообщил Дир. Однако Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе COVAX, которая "находится под влиянием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", отметил он.
Политика Сегодня04:03
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