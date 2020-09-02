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Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Телеканал 360°

СМИ: российскому электромобилю Zettа отказали в кредите на производство

Телеканал 360°01:23
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35

РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в среду оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о снятии клуба с Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.
РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей
РИА Новости07:44

Алексей Миранчук прилетел в Бергамо подписывать контракт с «Аталантой»

Бывший игрок футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук прилетел в Италию По данным известного спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок отправился в Бергамо для подписания трудового договора с "Аталантой".
Честный рейтинг букмекеров04:36

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Газон «Волгоград Арены» укроют полиэтиленом почти за 2 млн рублей

Ранее «Блокнот Волгограда» писал, что для «Волгоград Арены» готовы потратить на приобретение 55 баннеров более 140 тысяч рублей, а для вентиляторов для футбольного поля - 4,5 миллиона рублей.
Блокнот Волгоград03:27

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
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