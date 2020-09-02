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Известия
Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
Автостат

Запуск электромобиля Zetta отложен из-за нехватки финансирования

Автостат03:58
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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В Совфеде обсудят ситуацию с Навальным как пример вмешательства извне

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Андрей Климов.
РИА Новости12:01

Помпео объявил о введении ограничений на работу дипломатов КНР в США

«Государственный департамент теперь будет требовать от высокопоставленных дипломатов КНР в Соединенных Штатах получить разрешение на посещение университетских кампусов США и встречи с представителями местных органов власти», — цитирует Помпео пресс-служба Госдепа.
Известия10:44
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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