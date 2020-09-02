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Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
Автостат

Запуск электромобиля Zetta отложен из-за нехватки финансирования

Автостат03:58
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RUвчера в 03:08

Песков: вопрос о военной базе РФ в Белоруссии на повестке дня не стоит

Российское руководство в настоящий момент не рассматривает вопрос создания военной базы на территории Республики Беларусь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза05:52
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Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUM31 августа в 12:29
6

В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Кочарян назвал сходства и отличия протестов в Армении и Белоруссии

Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу РБК рассказал, что видит много общего между протестами в его стране, происходившими два года назад, и начавшимися в августе протестами в Белоруссии.
РБК04:11

Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
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Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияло на мастодонтов

Глобальное потепление климата в плейстоцене – периоде, начавшемся на Земле 2,5 миллиона лет назад и окончившемся 11,7 тысячи лет назад – сопровождалось таянием ледников и привело к масштабным миграциям и снижению генетического разнообразия мастодонтов – семейства древних млекопитающих из отряда хоботных.
Трудвчера в 16:59

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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