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Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
Телеканал 360°

СМИ: российскому электромобилю Zettа отказали в кредите на производство

Телеканал 360°01:23
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34

Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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