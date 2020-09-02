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Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газета04:22
Автостат

Запуск электромобиля Zetta отложен из-за нехватки финансирования

Автостат03:58
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъ01:59
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ru02:34
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАСС21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолец17:56
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомости17:35

Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и „Новичок“ (А-234) можно исключить из списка веществ, т. к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — сказал Углев.
Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом
ИА Красная Весна11:05
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Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

В интервью ТАСС заместитель гендиректора — генерального конструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов сообщил, что окончание этапа испытаний новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами ожидается до конца 2021 года.
Военное дело00:12
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Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ru09:15
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В Крыму террористы вербуют население и создают схроны оружия

«Третье — непосредственная работа наших недругов в интернете, вовлечение в террористическую деятельность, в экстремистскую деятельность, расшатывание обстановки в республике: дается ложная информация о существующем положении в Крыму, о безопасности населения», — заключил Булычев.
ForPost10:21
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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