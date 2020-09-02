Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда.
Ведомостивчера в 17:35
Подробнее о событии
Российская газета

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Российская газетавчера в 04:22
Автостат

Запуск электромобиля Zetta отложен из-за нехватки финансирования

Автостатвчера в 03:58
Коммерсантъ

Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Коммерсантъвчера в 01:59
Lenta.ru

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Lenta.ruвчера в 02:34
ТАСС

Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

ТАССвчера в 21:16
Московский Комсомолец

Проекту первого российского электромобиля отказали в бюджетном кредите

Московский Комсомолецвчера в 17:56
Ведомости

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Ведомостивчера в 17:35

JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
3DNewsвчера в 10:01

Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 14:38
11

СМИ: Индия намерена потратить $7,536 млрд на шесть новых подводных лодок

Нью-Дели, 2 сентября 2020, 23:42 — REGNUM Министерство обороны Индии не позднее октября 2020 года объявит тендер на строительство шести неатомных подводных лодок «Проекта-75(I)», сообщает 2 сентября издание Press Trust of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.
REGNUMвчера в 16:42