Футбол

ProstoProSportProstoProSportЗидан: «Всегда говорил, что Бэйл потрясающий»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча четвертого тура испанской Примеры против "Леванте", который состоится 14 сентября, ответил на вопрос о валлийском вингере своей команды Гарете Бэйле, который летом находился на грани ухода из клуба, однако в итоге остался.
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Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке

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