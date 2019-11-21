Фланговый нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сможет избежать наказания за свой поступок по окончании матча за сборную Уэльса. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан остался недоволен поведением футболиста.

Зидан накажет Бэйла за фото со скандальным флагом

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