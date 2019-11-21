Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.

Зидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Авто Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка Специалисты провели анализ показателей остаточной стоимости автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет и составили список самых ликвидных марок в России.

Политика Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.