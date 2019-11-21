Футбол
Sportbox.RUЗидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.
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«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. В такой последовательности». Marca ответило Бэйлу
Спорт-Экспрессвчера в 23:31
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Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
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Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
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Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций
Два представителя "Сибура" сохранили первые места в рейтинге директоров - держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, составленном журналом Forbes.
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Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.
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Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.