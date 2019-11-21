Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЗидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.
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«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. В такой последовательности». Marca ответило Бэйлу

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Зидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом

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Зидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом

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